據中國人民銀行官網消息，2025年11月7日，第三次陸瑞部級金融會議在瑞士伯爾尼舉行。中國人民銀行副行長宣昌能與瑞士聯邦財政部國務秘書斯托菲爾共同主持會議。中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會、國家外匯管理局和瑞士聯邦財政部、瑞士國家銀行、瑞士金融市場監管局參會。

雙方圍繞經濟金融形勢、全球金融治理、雙邊金融監管合作、本幣合作、金融市場互聯互通、數字創新和可持續金融等議題進行了深入交流。中方還向瑞方介紹了中共二十屆四中全會精神和「十五五」規劃的主要內容。

雙方還舉行了金融機構對話會，兩國金融機構代表應邀參會併發言。雙方金融管理部門認真聽取了與會金融機構提出的建議，並就金融業開放、市場准入、金融市場合作等具體訴求進行了充分溝通。

雙方承諾將本著務實高效原則，持續跟進本次會議在重點領域的合作意向。雙方均認為，中瑞部級金融會議機制為兩國金融管理部門加強政策溝通以及雙方金融機構加深務實合作提供了重要平台，為中瑞持續提升創新戰略夥伴關係貢獻力量。

會議期間，中國反洗錢監測分析中心與瑞士洗錢報告辦公室簽署了《關於打擊洗錢、相關上游犯罪及恐怖融資金融情報交流合作諒解備忘錄》。