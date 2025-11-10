昨天（9日）13點02分，東航MU563航班搭載248名旅客從上海浦東國際機場飛赴印度德里，這也是時隔5年，大陸國內航司執飛的首趟中印客運航班，標誌著大陸國內航司正式復航「中印航線」。首航去程航班客座率突破95％。

據悉，此次復航的東航「上海浦東—德里」航線，由空客A330雙走道客機執飛，每週三班，逢週三、週六、周日執行。去程航班號為MU563，12點50分從上海浦東國際機場起飛，當地時間17點45分抵達德里英迪拉·甘地國際機場；回程航班號為MU564，印度當地時間19點55分起飛，次日04點10分抵達上海浦東國際機場，飛行全程約8小時。

未來，東航還將根據市場反饋情況適時加密航線，同時計劃恢復昆明至加爾各答、新開上海浦東至孟買航線，進一步織密中印間航線網絡。

此外，依託東航在浦東機場構建的航線網絡和提供的便捷中轉服務，旅客乘機抵達中國後，可輕鬆銜接飛赴中國各大城市的中轉航班，也可以銜接國際／地區航線，前往北美、日韓等國際目的地。另一方面，德里英迪拉·甘地國際機場作為印度主要的航空樞紐，也具備較強的中轉能力。由此出發，旅客不僅可以便捷抵達印度各大城市，還能輕鬆銜接至南亞、中東及部分歐洲和非洲目的地。