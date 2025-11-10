台積電年度運動會上周六在新竹體育場盛大登場，董事長魏哲家全程坐鎮，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳更親自現身，兩位科技巨頭同台掀起全場高潮。外界除了關注黃仁勳這位重量級嘉賓，魏哲家腳上一雙印有「tsmc」字樣、黑白色系、搭配紅色線條的運動鞋成為全場焦點。

這雙鞋簡約大方，卻不失霸氣，據台積電幕僚透露，這是魏哲家先前赴美參加半導體展「SEMICON WEST」時特別為他訂製的，全台唯一。面對媒體關注，魏哲家則親口證實這雙鞋是參加公司聚會時朋友送的，並預告「明年應該都買得到」。

值得關注的是，魏哲家腳上的「台積電鞋」其實出自高雄一家MIT製鞋廠彪琥。「彪琥鞋業」在臉書發文指出，這是彪琥在2018年向台積電創辦人張忠謀提案的客製專屬主題運動鞋，當時未被採納，沒想到多年後竟由魏哲家親自穿上。

另根據鏡新聞報導，彪琥鞋業總經理薛博祥指出，魏哲家運動會穿的「tsmc」特製鞋，是以晶片概念設計，採用特殊車縫結構，保存十年都不會脫膠或脆化。

彪琥官網介紹，品牌創立於1988年，起初以代工服務及承接公家機關團體鞋為主，於2004年成立自有品牌，與日本設計師合作鞋類開發設計。而30多年來，彪琥堅持100%MIT根留台灣，至2019年止，已成功研發出一系列「人因工程、生物力學」有足弓的鞋及採用『無膠成型法』 的環保製程鞋款。