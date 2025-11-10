哈塞特在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」（Face the Nation）節目採訪時表示，在感恩節假期即將到來之前，航管員短缺已導致出行往來嚴重延誤。「感恩節期間是一年當中經濟最火熱的時期之一……如果人們在這個時候不出遊，那麼我們第四季的經濟很可能會出現負成長」。

由於聯邦政府停擺導致航管人員短缺，周日航空公司取消了2200多個美國航班，創下了自10月1日政府關門以來的單日最高記錄。隨著感恩節假期臨近，美國交通部長達菲（Sean Duffy）警告，航空旅行將「大幅減少」。

繼周六多達數千架次航班延誤與取消使空中交通陷入癱瘓後，各大航空公司連續第三天應對政府強制削減航班的措施。這次美國聯邦政府停擺已經持續了40天，創下歷史紀錄，導致航管員嚴重短缺。和其他聯邦僱員一樣，他們也已經好幾周拿不到薪水。

達菲在美國有線電視新聞網（CNN）的「國情咨文」（State of the Union）節目中表示：「情況只會越來越糟……在感恩節的前兩周，你會看到航空出行量銳減」。

感恩節是美國最重要的節日之一，在感恩節前夕，通常會有數百萬人出行。今年的感恩節落在11月27日。