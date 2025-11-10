香港賭王千金何超蓮2023年與大陸男星竇驍結婚，兩人一舉一動始終備受矚目，但婚後一年多就開始出現婚變傳聞，夫妻倆也愈來愈少同框，使外界的猜疑愈發嚴重，連知名製片人向太（陳嵐）都疑似出面爆料。不過，日前有網友發文透露，目擊小倆口現身澳洲，還稱兩人「明明感情很好」。

9日有網友在社群曬出2張照片，表示在澳洲看見何超蓮與竇驍，畫面中何超蓮身穿衝浪水母衣，光著腳丫，似乎正要下水挑戰人造浪；竇驍則一身黑造型，穿著短袖、牛仔褲，手裡握著一杯水，一下與何超蓮有說有笑，一下在人造浪池邊緊盯現場，夫妻互動看起來並無異狀。

隨後原PO也配文寫下，「沒上前打擾，但忍不住拍照，明明人家感情甚好」，還大讚何超蓮人很好，「我先生跟她四目相接了一下，她主動跟我先生說hello」。貼文曝光後，何超蓮與竇驍的婚後現況再次受到網友討論，「我的天，我懂那種好像結婚了好多年終於有合體照的感覺」、「昨天（8日）在歌劇院碰到他倆了」、「這下可以相信人家小倆口感情好著呢」。

事實上，向太上（10）月突然拍影片爆料「富家女和演員尪鬧離婚」，引來網友猜測在暗指何超蓮與竇驍，掀起熱議。不過，向太事後將原影片下架，竇驍與何超蓮也正式發聲闢謠，「其次我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠。感謝」、「我們始終認為，感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實信息」。