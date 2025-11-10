進入40天的美國政府關門有望告一段落！有線電視新聞網（CNN）引述據一位知情人士說法，美國參議院的兩黨已達成協議，將為政府提供資金至明年1月30日，同時12月將就《平價醫療法案》相關法案進行表決。此為政府關門即將結束的重要跡象。

路透報導，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，參議員預計週日晚間將就一項眾議院通過的法案進行表決，該法案將經修訂，將可為政府提供至2026年1月經費的短期資金措施與3項全年預算法案打包結合。川普總統周日向記者表示：「看起來政府停擺快結束了。」

CNN的消息人士指出，協議內容包括撤銷川普總統先前對聯邦員工的解雇決定，並增列條款以防止未來再發生類似情況。此外，協議也將確保食物券計畫獲得至2026財政年度的資金支持。這項新出爐的協議將包括一項臨時撥款案，使政府運作得以延續至明年1月，同時與一個更大的撥款方案綁定，以全面資助多個主要政府機構。較大範圍的法案將涵蓋3項全年度撥款法案，分別針對軍事建設與退伍軍人事務、立法部門及農業部。

根據民主黨參議院首席撥款議員莫瑞（Patty Murray）提供的摘要，立法部門的資金案包括2.035億美元的新經費，用於加強國會議員的安全與保護措施，另撥款8.52億美元給美國國會警察。此次協議未納入延長民主黨主要訴求之一的《平價醫療法案》（Affordable Care Act）強化補助條款，但協議保證未來在參議院就此議題進行表決。

消息人士表示，民主黨人理解川普總統近期對延長《平價醫療法案》補助的強硬立場，意味著在此議題上幾乎不可能達成兩黨共識，因此部分民主黨議員願意退而求其次，只要求安排一次獨立表決，以結束愈演愈烈的政府關門危機。兩位消息來源向CNN透露，政府各部門在關門期間實施的人員裁減，部分可能被撤銷。

參議院將首先就眾議院通過的臨時撥款案進行表決，意味著至少需要8名民主黨議員支持，法案才能推進。接著，參議院將在該法案基礎上增修雙方協商達成的更大資金方案。若法案在參議院通過，還須返回眾議院再行表決，最終送交川普簽署，以正式結束政府關門。整個過程可能還需數天時間才能完成。