美國參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer） 上週五提出重新開放美國政府的協議計畫，讓股市從低點反彈，道瓊工業指數小漲74點，科技類股僅小跌，台股今（10）日開盤反彈漲逾230點，約來到27889.57點。

輝達執行長黃仁勳上週六參加台積電運動會，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，數量是「機密」，黃仁勳則看好強勁的市場需求，台積電今股價強彈15元至1475元，鴻海及廣達漲逾1%。記憶體股續強，南亞科及華邦電漲逾3%。

台股上週五收27651.41點，下跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。

美股道瓊上漲74.80點或0.16%，收46,987.10點。S&P500上漲8.48點或0.13%，收6,728.80點。NASDAQ下跌49.46點或0.22%，收23,004.54點。費城半導體下跌71.03點或1.01%，收6,947.36點。