永豐期貨指出，台股上周五下跌248.04點，收在27651.41點，成交量4835.18億元。台指期下跌313點至27721點，正價差為69.59點。籌碼面部分，三大法人賣超473.27億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加123口至8469口，其中外資淨空單增加903口至-30820口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加942口至13326口。

永豐期貨表示，台股上周五隨美股開低收黑。整體氛圍仍受美國政府關門風險擴大影響，市場擔憂經濟數據延遲發布、行政效率受阻，甚至影響聯準會決策依據，美股下跌壓力連帶波及全球資金信心。科技股領跌成為拖累主因，AI概念股估值疑慮再起，部分資金轉向防禦型標的。

國際方面，FAA宣布若政府關門將減少全美主要機場約10%航班，象徵實體經濟活動可能受阻，這使市場情緒再度轉向悲觀。美國多家大型投行近期警告股市可能面臨10%至15%的技術性回調，進一步加重投資人觀望態度。由於上周五特性使成交量偏低，價格波動容易被放大，當前下跌幅度雖不極端，但資金面已顯現防禦轉向。

短線上，需觀察美國國會是否能就預算案達成共識，否則關門持續時間越久，市場信心將進一步受創，全球風險資產可能再度承壓。若美股持續低迷，台股本周恐延續弱勢格局，特別是電子權值股壓力最大，投資人宜留意資金流轉向傳產與防禦族群的可能。