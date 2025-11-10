中颱鳳凰今（10）日凌晨2時已通過呂宋島北上，台灣最快下午發布海上颱風警報，據最新暴風圈侵襲機率有5縣市逾90%。各地風勢早已轉強，台北大安區昨午後便發生大樓窗戶遭吹落的事件，所幸未造成傷亡；全向科技房產中心總監陳傑鳴提醒，盆栽、窗戶等非結構物遭吹落傷人，屋主恐面臨刑事罰責。

據了解，大安區敦化南路一段有一棟老舊大樓，當時正進行整修作業，老舊窗框疑不敵強力風壓，玻璃在昨日下午整片鬆脫墜落，所幸未砸傷人。警方第一時間封鎖現場，避免路人受傷，也提醒民眾近期天氣不穩、強風頻仍，應多注意自家外牆、窗戶或陽台結構，若有損壞應儘速通報管理委員會或請專業技師檢修。

陳傑鳴也說明，窗戶掉落的情況歸類於非結構物墜落，例如盆栽掉落，不巧傷到人，受害人可向屋主提告刑事過失傷害，更嚴重可能面臨過失致死的指控。颱風來襲前，民眾應檢查冷氣架、陽台等任何可仍遭吹落的物品，避免吃上官司。

受颱風外圍環流及東北風偏強影響，今晨至明日晚上，苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，請民眾注意防範。