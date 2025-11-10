據《界面新聞》報導，曾經以省油耐用且經濟實惠而著稱的韓系車，如今正在被中國消費者遺忘。市場份額已經從2013年的8.8％，降到2024年的1％。這一年，現代與起亞在中國一共賣了32萬輛新車，僅相當於比亞迪月銷量的九成。

「過去，我們店一個月能賣600台車，在全國名列前茅。如今，每個月銷量只剩100多台。」在北京現代工作了十多年的銷售人員鄭鵬告訴《界面新聞》，這些年來，他身邊的同事來來往往，有的去了自主品牌、有的去了「新勢力」，唯有他留守至今。

十多年前，北京現代旗下的索納塔、伊蘭特憑借節油耐用、維修成本低的優勢，成為北京、重慶等城市的計程車主力車型，逐步取代了「老三樣」（捷達、富康、夏利），迅速建立良好口碑，佔領市場。

現在，找到一家韓系品牌的經銷商都要費一番功夫。鄭鵬稱，「巔峰時期，現代品牌僅在北京就有28家經銷商，目前就剩下三、四家了。其中還有兩家不想賣車，就靠給老車主做維修保養維持經營。因為賣車不光不賺錢，甚至可能還會賠錢。」。

根據統計，北京現代的4S店數量已從2013年的700多家銳減至200多家。僅2020年至2023年，北京現代的經銷商數量就減少了超過300家，幾乎每年都有100余家的經銷商在撤店。與此同時，北京現代的五家工廠也縮減至一家，僅剩順義基地維持生產。

在傳統品牌深陷困境之際，韓系品牌的高端化嘗試也未能實現突破。現代汽車旗下高端品牌捷尼賽思（Genesis）自2020年入華以來，始終未能獲得市場認可。2021至2023年間，該品牌單車平均營銷成本高達71萬元（人民幣，下同），接近其主銷車型售價的兩倍。

隨著「賣一台賠兩台」的問題在捷尼賽思內部發酵，韓國總部於2023年11月派遣專項審計組，全面審查中國區過往支出，重點核查營銷費用合理性及虧損原因。時任捷尼賽思中國區首席執行官的李哲（Wells Lee）曾表示，「進入中國三年，竟無一名捷尼賽思員工購買自家車輛。」

這意味著，曾在2013年創下年銷百萬紀錄的韓系車，如今在大陸國內幾乎被遺忘在主流敘事之外。然而，在中國市場舉步維艱韓系品牌卻在全球表現持續領先。2024年現代起亞集團銷量達723萬輛，連續三年位居全球第三，僅次於豐田和大眾。

為何韓系車在全球市場游刃有餘，卻在中國市場陷入困境？前奧緯諮詢全球董事合伙人張君毅告訴《界面新聞》，現代起亞集團未將中國視為戰略重點，導致資源投入不足。「中國車市競爭過於激烈，韓國車企不願意跟隨中國市場，追求非盈利性增長」。

有觀點認為，韓系車在中國市場的衰落，遠非簡單的市場波動，而是一場由戰略誤判、本土化不足與產品策略失誤共同釀成的危機。根源在於韓國車企長期將中國市場邊緣化。既未將決策權下放給本土團隊，又未能及時洞察中國消費者需求變遷，最終導致產品迭代滯後、技術儲備薄弱、品牌定位模糊等多重問題集中爆發。

這種邊緣化不僅體現在戰略層面，更滲透至具體市場動作。以北京為例，傳統商圈的核心地段幾乎難覓韓系品牌的身影。據《界面新聞》探訪，現代品牌僅有一家進口渠道門店位於核心商圈，展廳內僅陳列三款進口車型，起售價均超過20萬元，與本土消費者對高性價比車型的偏好形成鮮明反差。

而在產品層面，現代中國目前僅有10款車型在售，其中進口車型表現平平，國產主力車型多為久未更新的「經典款」。與「新勢力」車企月均2至3款新品的迭代速度相比，韓系車在產品更新節奏和市場響應速度上明顯滯後，難以滿足中國消費者對智能化、電動化的迫切需求。

在張君毅看來，除上述因素外，韓系車企對中國新能源政策的響應滯後亦是核心癥結之一。「作為合資品牌，現代與起亞並未採取中國市場特有的新能源發展路徑，而是仍沿用全球統一的推廣路徑，導致本土化適配不足。」

據鄭鵬介紹，目前北京現代展廳在售的近10款車型中，幾乎都是傳統燃油車型，所以不能享受新能源購置稅減免等政策。目前純電動車型僅有剛上市的羿歐一款，混動車型則僅有進口版帕里斯帝。而帕里斯帝作為旗艦SUV，起售價接近30萬元，令對新能源汽車感興趣的消費者望而卻步。

消費者張平則向界面新聞表示，韓系車在配置策略上仍延續傳統思路，通過低配低價吸引消費者，但實際使用體驗卻存在明顯短板。「雖然韓系車憑借大額優惠營造出高性價比表象，但這種性價比更多停留在價格層面。」

他舉例稱，韓系低配車型普遍縮減座椅加熱、通風等基礎舒適性配置，與自主品牌入門款動輒配備L2級輔助駕駛、智能座艙的標配形成鮮明對比。當消費者選擇高配車型時，價格水漲船高，反而比自主或「新勢力」品牌的中高端車型更貴。

此外，韓系車目前的輔助駕駛功能仍集中在頂配車型上，這一配置明顯落後於自主品牌與「新勢力」車企，集中將智駕功能下放至中低端市場的趨勢。

在燃油車時代，韓系車比大陸國產車技術好、比日系車配置多、價格也不貴，處於中間位置。但隨著中國品牌技術能力提升，日系、德系等合資車企被迫增加配置、開啓降價，韓系車被夾在中間，失去了競爭優勢。

豐田、本田等日系車企已開始積極調整。豐田在上海車展首次介紹中國首席工程師體制，將研發決策權從日本總部轉移至中國。日產則讓中國研發團隊主導車型開發，廣汽豐田鉑智3X、東風日產N7等新能源車型密集上市。

而作為北京現代旗下唯一的純電動車型，羿歐在今年10月底上市之際曾引發熱議。北京現代副總經理周斌在發佈會上直指部分車企用「遙遙領先、反復洗腦、訂單注水」等營銷話術搶佔消費者心智，成為了車市亂象。

在新能源汽車滲透率接近一半的背景下，這款純電動車迅速引發關注。據鄭鵬透露，該車型日均銷量約1台，銷量佔比接近2至3成。目前銷售人員普遍對北京現代新能源前景保持樂觀態度。

值得注意的是，2025年11月，現代汽車（中國）投資有限公司註冊資本由2.43億美元增至2.7億美元，增幅11％。該公司成立於2004年，經營範圍涵蓋新能源及智能駕駛技術研究等，由現代與起亞共同控股。此次增資或被外界視為韓系品牌加碼中國市場的信號。

有觀點認為，在電動化與智能化的雙重浪潮下，韓系車的「性價比」優勢已不復存在。它需要重新定義自己的價值主張，不是比大陸國產車技術好，而是比大陸國產車更懂中國。這需要的不僅是技術，更是對中國市場的深刻理解。也許消費者需要的不是「中國版」的韓系車，而是「為中國而生」的韓系車。