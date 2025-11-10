早餐還在吃培根蛋餅或火腿吐司嗎？食安專家韋恩表示，英國學者近日呼籲在培根與火腿包裝上，加註健康警語，因為裡面所含的亞硝酸鹽，是一級致癌物，危險等級不亞於菸草；營養師高敏敏也表示，培根並不是肉，其脂肪組成有如油脂，千萬別以為吃培根，能獲得和肉品一樣的營養。

韋恩在粉專「韋恩的食農生活」發文指出，英國一群學者近日呼籲，應比照菸品，在培根與火腿包裝上加註警語，提醒其中含有的亞硝酸鹽，具有致癌風險；世衛組織早在10年前，將加工肉列為一級致癌物，意味著已有明確證據顯示，這類食物會導致癌症，危險等級與菸草及石棉相同。

損害DNA的強力致癌物

韋恩表示，亞硝酸鹽常被用於培根和火腿的製程，能保持肉色鮮豔、延長保存期限，但越來越多研究證實，亞硝酸鹽在人體內會轉化為亞硝胺，這是一種能損害DNA的強力致癌物，可能導致腫瘤形成，尤其是大腸癌。

韋恩表示，專家估計，過去10年，英國因食用含亞硝酸鹽的加工肉引發的大腸癌，約有5萬多例，部分研究指出，每周食用加工肉的女性，罹患乳癌風險顯著提高。公衛專家認為，減少攝取亞硝酸鹽食物，可望降低癌症發生率。

天天吃培根吃到高血脂

營養師高敏敏在臉書發文表示，培根並不是肉，也不是優質蛋白質，培根的脂肪組成有如油脂，只能被歸類為加工調理食品，她曾經遇過一個培根控患者，每天必吃各種培根早餐，默默地把自己吃成高血脂。

高敏敏表示，有些人以為吃培根，可以獲得和肉品一樣的營養，這是不對的，建議大家早餐想補充蛋白質，可以將培根換成里肌肉蛋餅，或是蔬菜蛋餅，加一片起司補鈣也不錯。

