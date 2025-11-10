母親贈屋出於好意，卻讓兩姊妹反目成仇。一名婦人小萱控告妹妹歡歡（均化名），指稱母親生前將一棟房子全數贈與自己，但為免親戚閒言閒語，才「借名」一半給妹妹登記。不料，母親過世之後，歡歡不願歸還名下產權，讓她氣得提告。法院審酌證據後，判決小萱勝訴，歡歡須返還房屋一半所有權。

判決書指出，姊妹倆的母親生前擁有房屋一棟，在1988年時母親決定將房子贈與小萱名下，但考量親戚之間可能非議「偏心」，小萱就聽從長輩建議，將房屋所有權的二分之一，暫時登記在妹妹歡歡的名下。

多年來，該房屋皆由小萱管理、繳稅、維修，還出租給母親友人居住。房屋稅、土地租金、修繕費等支出，全都由是小萱支付，租金也由她收取。曉萱強調，這棟房子從頭到尾都是她在處理，妹妹歡歡沒出過一毛錢！

然而，母親過世後，小萱希望恢復原狀，將登記部分取回，但歡歡不僅拒絕出面溝通，甚至對法院傳票置之不理，未出庭也未提出任何書狀。她只得依法提告，主張兩人間屬「借名登記」契約，依民法第179條「不當得利」及第541條「委任關係」相關規定，請求返還產權。

法官審理時，檢視房屋稅單、租金收據、土地租約、建物登記謄本及租賃契約等多項文件，認定均由小萱持有並支付，與她所述情況相符，確有借名登記之合意存在。

法官指出，所謂借名登記，是指財產雖登記在他人名下，但實際仍由原所有人管理與使用，此種契約若不違反公序良俗，應視同「委任契約」並具法律效力。既然原告已明確終止該契約，歡歡就有義務返還，必須將房屋2分之1所有權移轉登記給小萱。