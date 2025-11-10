據大陸外交部網站此前11月3日消息，應大陸國家主席習近平邀請，西班牙國王費利佩六世將於11月10日至13日對中國進行國事訪問。另據微信公眾號「西中理事會」11月7日消息，隨行的還包括西班牙外交大臣何塞·曼努埃爾·阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）和經濟、貿易與企業大臣卡洛斯·庫埃爾波（Carlos Cuerpo）。

西班牙外交部此前表示，此次訪問旨在「為政府過去數月的密集外交議程畫上圓滿句號」，並將在當前全球經貿格局複雜、國際競爭加劇的背景下，進一步強化與中國的政治與經濟關係。

根據已公佈的計劃，費利佩六世國王與王后將首先訪問成都市，出席一場以創新與投資為主題的中西經貿論壇。國王將與企業界代表對話，探討擴大雙邊貿易的合作機會；王后萊蒂西亞則將參加一場以「詩歌與文化」為主題的文化活動。

隨後，王室夫婦將前往北京，在11月12日與中國領導人舉行會晤，雙方將簽署一系列政治與經濟合作協議。訪問最後一天（11月13日），國王將主持一場較小規模的企業圓桌會議，並在西班牙駐華大使官邸會見在華西班牙僑民代表。