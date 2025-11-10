鳳凰颱風9日登陸菲律賓，造成上千棟房屋受損。

鳳凰颱風在菲律賓帶來劇烈風雨。

即將侵襲台灣的「超級颱風」鳳凰已於昨（9）日深夜登陸菲律賓，至今造成2人死亡，上千棟建築受損，當地撤離人數從10萬人增加至百萬人。

綜合CNN、路透、菲律賓ABS-CBN電視網、「菲律賓每日詢問報」（Pilippine Daily Inquirer）報導，鳳凰颱風於昨日深夜9時10分從菲律賓北部呂宋島奧羅拉省（Aurora）登陸，菲律賓國家氣象局（PAGASA）指出，鳳凰登陸後為人口稠密的呂宋島帶來暴雨，最大平均風速達每小時185公里，最大陣風為每小時230公里，隨著鳳凰通過多山的呂宋島北部，颱風威力將大幅削弱，預計將從「超級颱風」降級至「颱風」。

截至今日上午鳳凰颱風已在菲律賓釀成2人喪命，加丹杜安尼斯島（Catanduanes）1人溺水身亡，薩馬省（Samar）卡巴洛甘市（Catbalogan）一棟房子倒塌，1名女子被壓死；呂宋島南部的畢科爾區（Bicol Region）及菲國中部的西維薩亞斯區（Western Visayas）共有2人受傷。當局統計，共有78棟房屋全毀，另外966棟房舍部分受損。

LOOK: The aftermath of Super Typhoon Uwan in Mapanas, Northern Samar, captured in this Nov. 10, 2025 photos, a day after the strong cyclone crossed the province on Sunday (Nov. 9).



Despite widespread destruction, the Northern Samar provincial government reported zero casualties… pic.twitter.com/YRr9owJP8p — Philippine News Agency (@pnagovph) November 10, 2025

鳳凰颱風的影響範圍達1800公里，幾乎涵蓋整個菲律賓，昨日晚間，菲國當局已經緊急撤離上百萬人，數千家庭在體育館、電影院、政府設施避難，預料呂宋島東岸將出現土石流及嚴重洪災，24小時降雨量恐超過200毫米，馬尼拉也面臨強降雨及洪災風險，降雨量最高達200毫米。

7周經歷4颱風、2地震 菲律賓民眾驚嚇

繼「海鷗」颱風（Kalmaegi）上周重創菲國中部，造成224人喪命後，這是菲律賓一周內經歷的第2起颱風，同時也是7周內面臨的第4起颱風，另外還有2次地震，針對短時間內頻繁遭遇天災威脅，菲律賓災後復建基金會（PDRF）主席梅利（Butch Meily）表示，菲國人民如今「有些驚嚇」，我「們已經有所準備，但這開始考驗我們的經驗」。

「海鷗」颱風（Kalmaegi）重創菲律賓中部。

根據菲國標準，「超級颱風」最大風速為每小時185公里、最大陣風為每小時230公里，不過根據美國聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center，JTWC）定義，每小時風速超過240公里才算是超級颱風，這個標準在全世界較廣為使用。

菲律賓預計11日脫離鳳凰颱風的影響範圍。