網紅「那對夫妻」Nico與Kim育有一雙子女，11歲女兒妮妮近來出現感冒症狀，原本以為只是小感冒，沒想到隔天居然發燒，到晚上病情加重，因為胸痛、喘不過氣，急忙送醫掛急診，檢查完後發現罹患「縱膈腔氣腫」。

網紅「那對夫妻」表示女兒出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，原本以為只是小感冒，隔天到校上課後，接到校方通知開始發燒，便連忙將女兒接回來，隨即帶到診所看醫生，做了流感、新冠等檢查，結果皆呈現陰性，醫生表示只是一般感冒，只要多喝水、休息即可，沒想到半夜時，病情突然加重，「胸口很痛、喘不過氣、整個人非常不舒服」，立刻帶著女兒到醫院掛急診。

網紅「那對夫妻」透露女兒已經順利出院。(圖／鄭任南攝)

沒想到做完檢查後，醫師表示女兒罹患「縱膈腔氣腫」，雖然是感冒引起，不過若再晚一點送到醫院，體內氣體可能會繼續擴散、壓迫心臟，嚴重的話可能會造成「氣胸」，因此要求得立刻住院，進行24小時觀察，Nico表示女兒已經相當不舒服，聽到加護病房家屬不能陪同後，當場害怕到不知所措，好在進行溝通後，醫生表示以觀察血氧和心律狀況為主，便表示能留在一般病房，讓家長方便照顧。

好在經過家人輪流照料後，女兒妮妮已經順利出院，不過醫生交代還要多休息幾天，待氣體慢慢吸收後，一切就會穩定下來，不過這段時間嚴禁劇烈運動、搬重物等，女兒看到家人辛勞照料她後，感動表示：「這些我一輩子都會記得」，讓Nico立刻紅了眼眶直呼：「平安就好」，接著提醒家長倘若小孩有感冒和咳嗽的症狀，真的不能輕忽，一定要提早就醫。