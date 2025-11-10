2026年高雄市長選戰逼近，藍綠不斷隔空交火；國民黨立委柯志恩10月底接受廣播專訪時提及「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」；潛在對手立委邱議瑩則嗆「收起尖酸刻薄的嘴臉」，引發口水戰。而2人日前出席活動時，被捕捉到對話畫面，邱議瑩問柯志恩，「怎麼穿得一身粉？」柯則回，常常這樣穿，「又不是沒看過」。

柯志恩10月底接受廣播專訪時提及「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。邱議瑩對此則批，民進黨從未派西瓜、蓮霧跟柯選，要求柯「收起尖酸刻薄的嘴臉」。後來柯則是再反批，「南部派顆西瓜都會贏」這句話早年就出自民進黨內部，她只是引用，對手不必過度解讀，「至於我跟邱議瑩擺在一起，誰比較刻薄、誰比較酸？讓選民自己判斷就好」。

高雄市長藍綠陣營白熱化 柯志恩、邱議瑩彌陀同台最新

然而，高雄彌陀虱目魚文化節活動8日登場，今年以「虱想起‧幸福味」為主題，有意角逐2026高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、國民黨立委柯志恩皆現身活動現場。

值得注意的是，兩人8日現身同台時，柯志恩提到「我早就在這邊恭候大駕」，邱議瑩說，「剛在那邊聯訪」、「妳今天怎麼穿得一身粉？」柯也立刻回應，「我常常這樣子，又不是沒看過」；邱則再回，「沒有啦，比較少看妳穿這樣。」