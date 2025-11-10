世豐今年第三季合併營收為4.82億元，年減18.76%；營業毛利0.54億元，年減52.86%，毛利率11.22%，年減8.12個百分點；營業利益0.04億元，年減92.76%，營益率0.92%，年減9.39個百分點；本期淨利0.51億元，年增44.27%，淨利率10.72%，年增4.69個百分點；單季每股盈餘0.81元，優於去年同期的0.61元、今年第二季每股虧損1.24元。

世豐說明，受惠旗下美洲、歐洲地區客戶拉貨表現仍保持穩定水準，加上業外匯兌收益貢獻挹注，雖越南新廠投產初期折舊及相關成本較高，加上國內無擔保可轉換公司債轉換普通股，使流通在外普通股股份數較去年同期增加，第三季稅後淨利仍達0.52億元，年增逾4成，單季每股稅後盈餘(EPS)仍達0.81元，較上季由虧轉盈。

世豐指出，第三季美洲、歐洲地區營收占比分別為54.16%、21.98%，受惠集團仍積極拓展全球業務接單表現、不斷與客戶共同開發高質化產品及擴充產品線銷售策略，除了有助於持續鞏固美洲地區既有客戶業務合作關係，更積極拓展歐洲地區業務動能及新客戶業務接單契機，有助於奠定集團未來良好營運動能。

世豐今年前三季營業收入15.45億元，年減13.21%；營業毛利2.19億元，年減36.96%；營業利益0.62億元，年減67.31%；本期淨利0.24億元，年減85.58%；累計基本每股盈餘0.39元，遜於去年同期的2.97元。

世豐表示，近年來集團持續完善旗下長尺寸、中短尺寸螺絲產品線布局，提供客戶一站式購足服務，加上擁有高度客製化研發能力、良好自動化生產管理效益，有效滿足各地區客戶不同產品訂單需求，加上世豐仍持續精進營業成本及費用等管控，使2025年前三季整體毛利率、營業利益率保持14%、4%之水準。

世豐同步公布2025年10月合併營收為1.52億元，月減2.38%、年減6.74%。累計2025年1至10月營收為16.98億元，年減12.67%。

展望2025年第四季，世豐將持續密切關注全球總體經濟與區域政策變化，並掌握客戶採購趨勢與接單變化動態，進一步強化與通路商夥伴合作機制。另一方面，世豐觀察，美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，同時歐洲市場接單亦逐步放大，有助於拓展集團未來業務布局穩定發展動能。