佳能聚焦Video Image(影像應用產品)、邊緣AI解決方案及車載感測模組與系統三大核心事業，且積極佈局機器人與無人機等新興應用，經過多年調整，成果開始顯現，在AI相關視覺產品訂單暢旺下，佳能2025年第3季合併營收為27.44億元，季增17.6%，營業毛利為6.79億元，季增3.3%，單季合併毛利率為24.7%，季減3.4個百分點，營業淨利為2.59億元，季減4.4%，營業淨利率為9.4%，季減2.2個百分點，稅後盈餘為2.85億元，超越上半年，單季每股盈餘為0.89元。

佳能2025年1至9月合併營收達65.7億元，年成長45.8%，營業毛利為17.73億元，年成長35.7%，合併毛利率為27%，年減2個百分點，營業淨利為6.07億元，年增103%，營業淨利率為9.3%，年增2.7個百分點，稅後盈餘為4.88億元，年增12.2%，每股盈餘為1.35元。

佳能企業2025年10月合併營收為11.6億元，月增9.04%，年成長114.96%，累計前10月合併營收為77.28億元，年增53.18%，受惠於產品出貨組合優化、NRE研發設計收入，佳能積極佈局AI，第4季機器手臂相關產品等新產品出貨，公司營運持續穩健成長。

佳能表示，明年多項新產品包括無人機光學模組，機器人視覺，還有智慧城市用AI鏡頭也將陸續出貨，佳能企業努力與現有客戶合作，共同面對市場，並積極開發新領域客戶，除現有產品外，仍著力開拓機器人相關應用產品設計製造及無人機模組的開發。

為配合訂單需求，佳能企業在工廠製造上規劃增加自動化生產，同時視客戶需求彈性調整大陸東莞、北越及台灣廠的廠區製造，以因應不斷變化的國際情勢，確保客戶出貨順暢。