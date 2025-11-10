叡揚日前通過由SGS查驗通過雲端資安ISO 27017與雲端個資 27018查驗，近日再次推出更高規格的雲端資安服務功能，滿足日益嚴峻的資安威脅及高度監管產業資安的嚴謹需求，也為了讓雲端服務符合大型客戶資安認證要求，Vital雲端服務加入單一簽入多因子認證與密碼強度等設計，利用強化密碼原則、精細帳號管理機制、第三方帳號整合驗證與多因子認證(MFA) ，並全面遵循法規規範，大幅強化金融業、醫療與大型客戶對使用者認證的資安要求。

在ESG永續方面，近期《天下雜誌》公布的2025年「天下永續公民獎」，叡揚在營收50億元以下的「小巨人」組中獲得肯定，顯示出叡揚在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」這四大構面的努力。而叡揚產品「Vitals KPIM 指標計畫與控管平台」也榮獲第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類產業應用組」標章，協助醫療體系推動永續及數位轉型。