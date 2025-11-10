芬普尼禁8年污染蛋哪來？ 專家曝「3可能」：恐與美國、紅火蟻有關 @ChinaTimes ​

衛福部食藥署9日晚間無預警公布，彰化一處蛋雞場經檢驗發現「芬普尼代謝物」含量超標，15萬顆雞蛋流入全台9縣市，緊急通知各縣市衛生局下架回收。台灣禁用芬普尼養禽8年，雞蛋污染源從何而來？專家直指3可能。

芬普尼是一種長效型殺蟲劑，在寵物身上可維持約1個月效用；在台灣為許可環境用藥，農田容許劑量4.5毫克，主要用來消滅農作物上的害蟲，效果可維持4至6個月。

芬普尼禁用8年 為何台灣又破功

2017年全球爆發「芬普尼毒雞蛋」事件，40國受影響，歐盟最慘。當年台灣也捲入，銷毀約160萬顆雞蛋，隨後開始禁用。養雞協會認為，芬普尼被禁用，基本上蛋農無管道可買，加上現在預防跳蚤、蝨子等寄生蟲，都是使用可合法添加在飼料裡的營養成分，不至於藥物殘留。

農藥殘留原因 專家分析3可能

這次被檢出超標，可能有3原因，綜合媒體報導，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌認為，包括用玉米飼料飼養雞隻，而玉米多來自使用芬普尼防蟲害的美國。另外，台灣常以芬普尼滅螞蟻或紅火蟻，雞蛋場位置如果鄰近農田，不排除因此受污染；國內曾有雞農拿芬普尼防治寄生蟲，目前已有替代藥物，機率不高。

農業部強調，初步排除案場內污染可能，至於農藥來源為何？還需要彰化縣農業、衛生單位進一步追查，不排除環境影響、周邊農田施用芬普尼導致。