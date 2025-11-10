觀察已公布第三季財報的非投等債企業，高達45%的企業財報表現擊敗預期，遠高於過去四季平均的34%。若強勁表現能夠持續，本季將成為近五季財報表現最亮眼的季度。企業強勁的獲利能力，不僅有效提升了企業償債能力，更為相關債券價格的強勁反彈奠定了穩固的基礎。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前公開表示，儘管整體經濟狀況良好，但高利率已使部分領域（尤其是房地產市場）陷入衰退。他再次呼籲聯準會加速降息，以穩定經濟。主動中信非投等債（00981D）經理人陳昱彰表示，貝森特的發言無疑代表川普政府向市場及聯準會持續釋放強烈的政策訊號，加上現任主席鮑爾(Powell)即將在明年五月卸任，繼任人選勢必以更加寬鬆貨幣政策為主軸。他說，在降息的環境下，非投等債對利率敏感度較低，融資成本持續下降，且能提供相對較高的殖利率，其吸引力可望大幅提升。

此外，受AI數據中心將消耗大量電力影響，美國明年用電量預期將創下新高，帶動太平洋煤氣電力公司（PG&E）等公用事業板塊的債價上漲。近期非投等債中的能源與公用事業板塊表現同步超乎大盤，顯示資金正積極轉向受惠於產業趨勢的優質板塊。

陳昱彰表示，在企業財報超預期、聯準會可望持續降息、以及年底消費旺季等多重利多加持下，非投等債市場的後續表現值得期待。他並建議投資人布局非投等債ETF，尤其主動債券ETF除了可靈活調整債券存續期間及產業外，當景氣轉弱、風險升溫時，可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與收益性資產的投資人而言更具吸引力。