弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，並陸續透過投資併購跨足化學配品、量測設備代理通路、工程資料分析等領域，提供完整解決方案，客戶群包括晶圓代工、封測及記憶體等全球半導體大廠，產品銷往歐、美、日及東南亞、大中華等地區。

弘塑表示，10月營收躍升創高，主因旗下設備代理子公司佳霖科技銷售動能強勁，相較前期呈現成長，帶動整體營收規模擴大。自製機台部分，市場需求面維持高檔，10月認列動能穩健，機台訂單逐步轉入營收，過去訂單效益將在第四季逐步實現。

展望後市，弘塑表示，隨著先進製程設備需求持續擴大，公司將持續關注產業趨勢變化，對營運維持積極但審慎的態度，並強化與主要客戶的合作關係。未來將持續深化製程應用領域的技術開發，投入新世代設備導入與服務能量，推動創新以支撐長期成長動能。

弘塑股價近期於1365～1750元區間高檔盤整，今（10）日開高2.55％後一度勁揚4.38％至1430元，惟隨後在賣壓出籠下漲勢拉回，早盤維持逾1％漲勢。三大法人則偏空操作，上周合計賣超527張，其中外資賣超565張、自營商賣超118張，投信則買超156張。