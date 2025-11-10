遠東醫電科技公司(以下簡稱遠醫科公司；產業類別：數位雲端)主要業務為醫療院所系統平台之開發整合，包括疾病個案管理系統、居家醫療追蹤系統及院內床邊照護系統等。

櫃買中心表示，遠東醫電科技公司與各醫療機構進行合作，運用人工智慧(AI)，積極開發醫療人工智慧輔助判讀系統(CADx)，目前已運用深度學習技術將臨床醫療資料轉化成有實質功能的神經網路模型，於臨床醫師進行診斷時，輔助提供分析結果，以提升醫療決策的效率與準確度。

此外，遠東醫電科技公司已取得生理監視系統、血壓量測系統及遠端智慧型給藥方法等多項台灣專利，近年亦利用其生理監控裝置之開發應用技術，提供全球雲端視訊醫療、專家會診、緊急醫療及衛星通訊解決方案。其主要產品包含醫療設備物聯網服務平台與遠距照護平台，廣泛應用於居家照護、安養中心、慢性病管理、住院病患監測、旅遊及海上醫療遠距會診管理系統。