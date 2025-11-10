AI資料中心成吃電怪獸，相較於Nvidia力推AI資料中心800VDC電力架構預計於2027年導入，主打ASIC的美系CSP大廠腳步更快，攜手台達電(2308)開發的800VDC電力架構可望於2026年下半年導入，800VDC時代來臨亦引爆AI伺服器高電壓大電流檢測需求，穩得深耕AI伺服器電源/散熱/BBU等檢測領域，在AI相關電源/BBU/散熱等檢測需求暢旺下，穩得積極擴建產能，除龜山實驗室增加約一倍的產能，公司亦大手筆投資建置土城實驗室，滿足客戶需求。

穩得表示，AI Rack Server系統功率已從三相AC 200kW提升至1MW，並從傳統AC架構逐步轉向DC系統，近期更朝向800VDC技術發展，由於HVDC(高壓直流)具備低傳輸損耗、高效率及可支援長距離輸電等優勢，且能讓不同電網間進行穩定的電力交換，因此成為高功率伺服器與資料中心電力設計的新趨勢，為因應此發展方向，穩得土城實驗室特別打造可支援單一Chamber高達440kW測試功率，並預留可擴充至1MW的AC配置，同時具備最高可達1500V的DC電力測試能力，透過模擬HVDC應用環境中常見的高電壓與大電流條件，實驗室能協助客戶提前驗證設備在直流系統下的安全性與電磁相容性(EMC)表現，此一配置不僅符合現行HVDC 800V測試需求，更為未來更高功率與更高電壓系統的驗證保留充分彈性。

此外，穩得土城實驗室亦預留可擴充至1MW的AC配置，『可望成為唯一民營機構符合百萬瓦測試量能之實驗室』。

由於穩得土城實驗室涵蓋EMC與Safety實驗室，其中以大電力系統最為亮點，能全面支援AI Rack Server、CDU、BBU等大型電力設備產品的測試與認證服務，獲美系CSP廠/國內ODM大廠及電源大廠青睞洽談下單，預期12月就可以開始貢獻營收，為穩得營運增添新動能。

受惠於各大CSP廠積極建置AI資料中心，穩得不僅AI Server散熱峰槽板出貨量持續增加，邊緣運算相關工業電腦專案開案數逐季上升，顯示公司於AI與邊緣運算等工業應用領域佈局逐步開花結果，穩得表示，由於土城實驗室能提供從Pretest到正式發證的全方位服務，協助客戶加速產品上市時程，憑藉完善的大電力測試能力與先進的HVDC驗證條件，穩得將持續協助業界在高速成長的AI與高功率應用領域中搶占先機。

展望未來，穩得位於新北市土城的AI伺服器測試實驗室預計於第4季可搶先使用大電力，服務特定客戶，提供AI伺服器整機測試與租時服務，不僅可帶動測試訂單與租時收入，亦將進一步推升零件銷售成長，公司將持續深化AI伺服器與邊緣運算領域的整合能力，透過產品結構優化與技術服務升級，期望在AI浪潮中穩健擴張市場版圖。