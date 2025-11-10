第十七屆海峽兩岸電視主持新秀會「夢想新聲音」近日在福建舉行，台灣世新大學朱建楷、中國傳媒大學楊俊鑫與杭州師範大學徐夢婷榮獲「最佳新秀」金牌。朱建楷成為台灣唯一奪冠選手，展現臨場反應與專業台風，三位新秀同時獲得福建省廣播影視集團聘書，為兩岸青年主持注入新血。

台灣新秀楊依瑄、朱建楷在「思辨的力量」辯論戰中正面交鋒。(圖/林金池攝)

本屆活動吸引台灣12所大學、超過70名學生報名，經兩階段初選後，10位台灣選手赴陸參賽，與大陸各省28名代表同台競技。總決賽分為三大單元：模擬新聞播報「主播請就位」、即席辯論「思辨的力量」及即興訪談「我問故我在」，全方位測試選手表達、臨場與思考能力。

優勝新秀鄭雅羚與搭檔模擬主持《黑神話：悟空》特別節目，精彩表現廣受好評。(圖/王詩詠攝)

台灣時事評論員、評審賴岳謙表示，今年選手整體表現成熟穩健，尤其在福州馬拉松主題報導中，台灣選手融入地方元素與兩岸文化，呈現專業水準與文化敏銳度。他特別肯定朱建楷的採訪技巧與臨場掌控能力，認為是其奪冠的關鍵因素。

台灣代表團培訓導師、TJA諸其林學校創辦人蘇子朋指出，指導選手如同「雞蛋裡挑骨頭」，每個細節從台風、語速到眼神節奏都至關重要。「舞台上短短幾分鐘的精彩，背後是無數夜晚的努力與堅持。」

除了舞台競技，本屆台灣代表團也積極走入在地文化，參訪吳石故居、螺洲孔廟及煙台山公園，深入了解福州人文歷史。朱建楷表示，這趟交流不僅是一場比賽，「更是一次認識彼此、拓展視野的機會」。他感謝旺旺中時集團及各方協助，也期盼未來有更多兩岸青年交流的平台。

朱建楷憑藉穩健台風與流暢口條，一舉奪下「最佳新秀獎」。(圖/福建海峽衛視提供)

此外，台灣世新大學楊依瑄與政治大學鄭雅羚表現出色，獲得「優勝新秀獎」，展現台灣青年在主持舞台上的創意與自信。