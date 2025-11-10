群創今年第三季合併營收為新台幣578.18億元，季增2.82%、年增4.22%；營業毛利45.60億元，季減3.22%、年減8.83%，毛利率7.9%，季減0.5個百分點、年減1.1個百分點；營業淨損9.75億元，營益率-1.7%，年比季比雙減0.3個百分點；本期淨利1.92億元，歸屬於母公司業主之本期淨利0.67億元，單季每股盈餘0.01元，相較今年第二季每股虧損0.10元轉盈，略低於去年同期的每股盈餘0.05元。折舊及攤銷為新台幣73億元，資本支出為新台幣24億元。

群創2025年第三季營收以產品應用別區分，電視為29%、車用產品為26%、可攜式電腦為20%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為72%以及28%。

回顧2025年第三季，因部份客戶急單挹注及公司持續優化產品組合與價格策略維持整體營運穩定表現，第三季商用顯示器及非顯示器領域群營收季比分別增加8%及3%，整體第三季營收季比成長2.8%，第三季稅後淨利達損益兩平，累積前三季基本每股盈餘為正獲利。

群創今年第三季營業收入1699.81億元，年增4.39%；營業毛利135.05億元，年增5.06%；營業損失29.91億元，本期淨利5.99億元，歸屬於母公司業主淨利2.68億元，累積基本每股盈餘0.03元，相較去年同期的每股虧損0.29元轉盈。

展望2025年第四季，時序進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩，預期面板整體供需維持平衡。群創將持續因應市場變化動態調整產品組合、提高營運效益；同時致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

根據對當前業務狀況的評估，群創對於2025年第四季的展望，Non- display sector(非顯示器領域群)季減低個位數，Non-commodity sector(商用顯示器)季減低個位數，Commodity sector(消費性顯示器)季減低個位數。