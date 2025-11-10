英國的特許人事與發展協會(CIPD)表示，總體招聘意願處於疫情以來最弱水準，公共部門的人才招聘意願特別的低。

有6分之1的僱主預計，人工智慧工具的使用，將讓他們在未來12個月內減少員工人數。其中有4分之1的雇主預計，裁員幅度將為超過10%，基層管理人員、文員、專業人員和行政人員預計將受到最大影響。

CIPD表示，財政部長里夫斯(Rachel Reeves)在宣布大幅提高雇主社會保險的繳款之後，應該避免在11月26日的預算案中採取進一步措施，去抑制招聘活動。

CIPD的經濟學家James Cockett說，自從財政部長的第一份預算案以來，求職者已經感受到了招聘放緩的影響。

Cockett說：「我們需要看到政府和僱主更加注重勞動力的長期規劃和技能投資，以協助人們有效利用AI；或者隨著AI使用的增加，將他們轉移到不同的職位或職業」。

CIPD表示，在調查的2000多家企業中，員工預期的基本薪資成長率的中位數為3%，此一增長數字已連續六個季度維持不變。

英國央行(BoE)在上週四發佈的一份僱主調查顯示，在今年8~10月的3個月裡，對工資增長的預期升至3.7%，為近5個月以來最高水準。

儘管英國央行在上週將利率維持在4%不變，並暗示可能會在12月的下次會議上降息，但央行仍在密切關注可能推高通膨的薪資成長。