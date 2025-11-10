東南亞最大銀行星展集團執行長陳淑珊（Tan Su Shan）近日針對金融市場概況發表看法，她認為，由於美國股市估值過高，金融市場的波動恐會持續下去。另外，日前落幕的全球金融領袖投資峰會上，銀行高層預測未來12至24個月內，市場可能出現10%至20%的回檔。

CNBC報導，針對後市發展，陳淑珊說：「投資人特別擔憂人工智慧概念股的高估值，尤其是被稱為「七巨頭」的公司，光是這七檔股票，就鎖住數兆美元的資金。這樣的集中度不免會引發疑慮，這個泡沫什麼時候會破？」

所謂「七巨頭」是指亞馬遜、Alphabet、Meta、蘋果、微軟、輝達與特斯拉等美國大型科技與成長股，這些企業是近年美國股市大漲的主要推手。

估值過高 一面倒看衰後市

隨著估值不斷飆高，越來越多專家警告股市回調的可能性，券商摩根士丹利（Morgan Stanley）執行長Ted Pick也提到，投資人應該歡迎階段性的回檔，因為這是健康跡象，而非危機前兆。

陳淑珊看法相似，「坦白說，適度的修正對市場是健康的。」建議投資人應該分散資產，而非集中在單一市場。陳淑珊說：「不論是你的投資組合、供應鏈或需求，都應該要多元化。」

事實上，不只金融業高管提出警告，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）與英國央行行長貝利（Andrew Bailey）也都示警股市存在高估值風險。

「新興市場教父」美國傳奇投資者墨比爾斯（Mark Mobius）警告，包括人工智慧領域在內的熱門股票，可能即將面臨大幅修正，出現高達30%至40%的回調。