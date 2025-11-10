金州勇士王朝當初改變了聯盟的球風，如今勇士自己成為必須被改變的球隊，總教練科爾（Steve Kerr）前日在電台節目表示「不改變就出局」(adapt or die)，他們要有個流程，幫助他們成功執行，透過執行到位才能贏球。目前勇士要專注在過程，首先就是不能再有那麼多失誤了。
「我的意思是，聯盟和以前不同了，每個人都在打快和投三分球，我敢說7或8年前我們可以單場18次失誤也無所謂，因為我們能夠投三分球、打速度，以球員能力壓制對手。現在你即使對上最爛的球隊，他們也能投進20顆三分球來打敗你，在你失誤的時候迅速反擊。」
勇士的速度大不如前，每場比賽100.9個回合暫居聯盟第21名，主力球員柯瑞（Stephen Curry，37歲）、追夢格林（Draymond Green，35歲）、吉米巴特勒（Jimmy Butler，36歲）都不是活蹦亂跳的年紀了，強調流暢傳球就難免有失誤的風險，科爾必須在速度與體力消耗之間取得平衡。
5勝5敗的勇士暫居西區第8，他們在前一場NBA盃遭到金塊痛宰（129-104），金塊的外線命中率飆到48.5%，勇士僅有29.3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。