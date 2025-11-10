Dominant display from the team



Jok: 26 PTS / 9 REB / 9 AST

Mal: 23 PTS / 4 REB / 8 AST / 2 STL

AG: 18 PTS (3 3PM) / 3 REB

JV: 16 PTS (2 3PM) / 6 REB

CB: 12 PTS / 7 REB / 4 AST

P-Wat: 10 PTS / 3 REB / 2 STL pic.twitter.com/hL25VsRMXl — Denver Nuggets (@nuggets) November 8, 2025

金州勇士王朝當初改變了聯盟的球風，如今勇士自己成為必須被改變的球隊，總教練科爾（Steve Kerr）前日在電台節目表示「不改變就出局」(adapt or die)，他們要有個流程，幫助他們成功執行，透過執行到位才能贏球。目前勇士要專注在過程，首先就是不能再有那麼多失誤了。

「我的意思是，聯盟和以前不同了，每個人都在打快和投三分球，我敢說7或8年前我們可以單場18次失誤也無所謂，因為我們能夠投三分球、打速度，以球員能力壓制對手。現在你即使對上最爛的球隊，他們也能投進20顆三分球來打敗你，在你失誤的時候迅速反擊。」

勇士的速度大不如前，每場比賽100.9個回合暫居聯盟第21名，主力球員柯瑞（Stephen Curry，37歲）、追夢格林（Draymond Green，35歲）、吉米巴特勒（Jimmy Butler，36歲）都不是活蹦亂跳的年紀了，強調流暢傳球就難免有失誤的風險，科爾必須在速度與體力消耗之間取得平衡。

5勝5敗的勇士暫居西區第8，他們在前一場NBA盃遭到金塊痛宰（129-104），金塊的外線命中率飆到48.5%，勇士僅有29.3%。