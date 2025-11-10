AI資料中心成為吃電怪獸，推升電源瓦數及BBU功率持續攀高，不僅5.5KW BBU逐漸成為主流產品，為因應AI資料中心電力需求，Nvidia與CSP廠積極在AI資料中心導入HVDC電源架構，順達與台達電(2308)等電源大廠合作開發400VDC/800VDC BBU產品。

張崇興表示，目前CSP(雲端服務商)大廠有3家採用BBU，隨著電源瓦數攀升，5.5KW BBU是2025年~2026年主流產品，8KW/12KW高功率BBU預計2026年小量出貨，400VDC/800VDC BBU已陸續送樣中，最快2027年量產。

順達2025年前3季合併營收為92.35億元，年減15.78%，營業毛利為13.91億元，年增12%，合併毛利率為15.06%，年增3.73個百分點，營業淨利為7.02億元，年增12.73%，營業淨利率為7.6%，年增1.92個百分點，稅後盈餘為9.96億元，每股盈餘為6.53元，其中第3季受惠於BBU等非IT產品出貨逐漸放量，單季合併營收36.22億元，季增11.48%，年增0.87%，營業毛利為5.85億元，季增35.77%，年增51.67%，合併毛利率為16.14%，季增2.89個百分點，年增5.41個百分點，營業淨利為3.41億元，季增70.31%，年增94.19%，營業淨利率為9.41%，季增3.25個百分點，年增4.52個百分點，稅後盈餘為2.39億元，單季每股盈餘為1.56元。

在BBU出貨攀升下，今年第3季非IT產品佔順達營收比重已達30%到40%，張崇興表示，今年第4季營收有機會與第3季相當，毛利率要看產品組合還不一定，考量新台幣不利影響，預期2025年營收年減幅度在10%以內。

展望2026年，張崇興表示，2026年營運動能主要來自於BBU銷售增長，預期2026年非IT產品佔比可望達40%到50%，雖然消費市場面臨價格競爭及製造成本增加，2026年下半年會比上半年更好，2026年整體營收可望微幅成長，因為非IT產品佔比攀高，可望進一步提升毛利率及淨利率。

由於BBU展望樂觀，為因應客戶需求，順達積極擴充BBU產能，張崇興表示，2026年BBU產能將較2025年增加一倍，預估資本支出約新台幣5億元。