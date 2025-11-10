外資報告指出，群聯第三季業績表現亮眼，營收季增1%、年增30%，主要受惠於模組與控制器需求暢旺，尤其自8月底以來出貨動能明顯回升。毛利率較上季提升3.3個百分點至32.4%，受惠於產品漲價與存貨回轉，分別較該外資與市場預期高出0.7及1.2個百分點。不過，營業利益率自上季的13.1%降至7.9%，主因研發支出增加。

外資進一步指出，群聯第三季存貨較上季增加8%，存貨天數上升20天至225天，公司目前正審慎控管模組出貨節奏。由於NAND供應商2026年產能已全數售罄，各終端市場客戶紛紛尋求群聯協助確保供應，公司預期未來幾季仍將維持充足庫存以支應需求。

在產品結構方面，企業級SSD業務預計至2026年將占整體營收比重達20%，明顯高於本季的8%。群聯並已提前預訂足夠的BT載板供應，以支援控制器生產，並憑藉與客戶間強大的議價能力，有望將成本上升轉嫁至市場。

外資強調，群聯受惠於廣泛且強勁的NAND需求與控制器市占率持續提升，營收與毛利率皆具擴張動能。以2026年預估每股盈餘計，目前群聯本益比約22倍，顯示市場對其長線成長前景維持高度信心。