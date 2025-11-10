高雄一對張姓情侶夜間散步休息時，與坐在隔壁長椅上的陌生女子閒聊，男方竟假藉按摩為名觸摸對方腳踝與小腿，被依《性騷擾防治法》判拘役45日。沒想到女友為替他脫罪，於偵查與審判程序中兩度具結作偽證，被高雄高分院依偽證罪判刑6月，不得易科罰金，刑期比男友更重。

判決指出，民國111年11月20日晚上，張姓男子與張姓女友在鹽埕區大義街散步，兩人坐在路邊木椅休息時，與旁邊也在休息的一名陌生女子攀談寒暄。過程中，張男自稱會按摩，未經對方同意便伸手觸摸她的腳踝並按壓小腿。女子當場制止並說「這樣很沒禮貌」，女子於案發後不到1小時即報案，警方依違反《性騷擾防治法》送辦。

被害人隔天還傳訊給張女抱怨「假藉按摩直接摸腳踝、小腿，很不應該，不是一個正常人有的行為」，張女也回覆「經過妳的教育他一定不會再動任何女生的身體了」。審訊中張男雖承認有觸摸腳踝，但辯稱「事前經對方微笑點頭同意」，張女也在偵訊中作證稱「對方全程笑瞇瞇」。

法院比對報案紀錄與對話內容，認為女子明顯表達不悅，並無同意情形。高雄地院依性騷罪判張男拘役45日，可易科罰金4萬5000元；上訴後，高雄高分院維持原判確定。

同時，檢方認為張女於偵查與審判中，明知對方未同意仍具結作偽證，意圖讓男友脫罪，依《刑法》偽證罪起訴張女，法院認定她虛偽陳述，嚴重影響司法判斷，判處有期徒刑6月，不得易科罰金，竟比男友性騷擾判刑更重。張女上訴後，高雄高分院再審駁回，維持原判定讞，恐將面臨牢獄之災。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595