經濟部長龔明鑫今（10）日出席立法院經濟委員會前受訪，針對民眾黨主席黃國昌質疑經濟部在產創條例給予企業補助「放水」一事，他強調，法條明定補助資格須由中央目的事業主管機關認定，「絕對沒有違法情事」。他並指出，若企業違反環保、勞工或食安規定且情節重大，依法都會被追繳補助款。

外界關注《產業創新條例》第70條規定，若企業違反環保或勞工法令，不應享有補助，但傳出經濟部仍核准逾4000家企業領取補助。龔明鑫回應，該法已授權中央主管機關就「情節重大」情況自行認定，經濟部也已訂出具體的認定要點，並成立審查委員會逐案審查。

他說明，「有些違規屬輕微，比如員工超時加班等，已受勞動部裁罰，就不屬於重大情節。若是連續再犯、故意違法或造成重大傷亡，才會被認定為重大。」他強調，現行審查機制具法律依據，外界若對判定標準有疑慮，「可以檢討，但沒有違法。」

颱風逼近 台電待命中

對於鳳凰颱風逐步逼近，龔明鑫表示，經濟部已全面啟動防颱整備，台電已有超過4,000名員工待命，搶修機具與設備也全數備妥，「上次颱風造成的損害，我們已加強修復與補強，這次會更嚴陣以待。」

他指出，水利署也針對全台水庫水位進行監控，必要時將即時調度。針對花蓮地區，水利署已派署長前往現地指揮，並調派大型抽水機與消坡塊、太空包等防洪設備，「希望能在風雨來襲前完成加固。」

至於媒體報導指總統要求經濟部「不要再談綠電」，龔明鑫嚴正否認。他強調，經濟部推動政策「一定依法行政」，且會依據總統政見轉化的政策方向執行，「我們會穩健而且堅定地推動綠能發展，絕無放緩或轉向的情況。」

被問到核能議題，龔明鑫說，台電已完成核二、核三廠現況評估報告並送交經濟部，目前正依程序審查中。

「若確認安全、無虞，就會簽核讓台電啟動相關作業。」他表示，相關流程仍在依既定程序進行中。