過去五年，益張積極深耕特殊材質領域，尤其專注於不銹鋼材料的研發與應用拓展，並成功打入歐美市場，開發出多項新應用，已在歐美成功開發新應用的客戶。

由於不銹鋼是高單價金屬，產品附加價值高，有效推升益張整體銷售金額。 隨著原料採購規模擴大，逐步建立起經濟規模效益，進一步優化成本結構，推升近年來的整體毛利率水準穩步上升。

益張近期積極推廣自有品牌 OGGEE 移動式倉儲組，該系統由益張團隊自主設計開發，具備提升空間使用效率、安裝便利且不破壞地板等特點，並已取得關鍵技術專利。憑藉這些優勢，OGGEE 系統近年來已成功導入國內多家電子科技廠、金融機構及醫療院所，展現益張在智慧空間管理領域的創新實力與市場競爭力。

另外，在特殊功能應用的倉儲及物流產品，舉凡AGV搬運車用載具、自動倉儲系統用棧板、晶圓減震推車等，益張公司都能提供解決方案，滿足客戶整體的需求。

益張第3季合併營業收入淨額為3.98億元、年減2.4%，合併毛利率23.28%，較去年同期下降1.4%，歸屬於母公司業主淨利為5,607萬元，單季基本每股稅後盈餘為1.67元。

益張前3季合併營業收入淨額為11.75億元，年減2.7%，合併毛利率25.82%，較113去年同期提升0.3%，歸屬於母公司業主淨利為1.35億元，累計第三季基本每股稅後盈餘為4.02元。