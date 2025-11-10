台股上周五收跌248點，收27651點，成交量4691億元，分析師陳威良表示，主要來自於台積電修正的壓力，不過不用焦慮於指數的變化，反而要找其他冒出頭的個股，大盤記憶體和PCB是兩大熱門族群，在PCB族群當中他點名看好尖點(8021)、精成科(6191)、昇貿(3305)與南俊國際(6584)四檔。

尖點公告10月營收4.38億元，月增4.6%、年增38.7%，連續5個月營收持續創高；累計前10月營收35.06億元、年增20.76％。尖點日前表示，PCB鑽孔加工製程門檻提升，今年仍以AI領域為成長主力，明年供不應求缺口持續放大。

陳威良表示，尖點上周四先公布10月營收，就讓股價追平歷史高點。到周五盤後，公司公布第3季獲利，淨利歸屬於母公司業主為1.09億元，較上一季增加39.6%，和去年同期相比增加60.2%，EPS達0.77元，累計前3季EPS為1.69元。

此外，隨時序進入第4季，陳威良看好年底集團作帳行情，點名今年以華新麗華集團為要角，主因是集團旗下各子公司都吃到AI商機，不管是PCB、記憶體或是被動元件都有題材環繞，尤其期待精成科先行帶量突破135元的壓力後，能夠形成上升趨勢通道。

（本文未完，全文見此）

延伸閱讀：

即溶咖啡超傷眼！「黃斑部病變多7倍」 醫：5招日常保健很簡單

退休5年才從看「配息→總報酬」 放手0056轉0050 資產也跳增5~6成

帳戶現「異常4狀況」領嘸普發1萬元！財政部急籲民眾快確認