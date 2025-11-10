不少人有失眠的困擾。基因醫師張家銘表示，研究發現，規律攝取牛奶、優酪乳、發酵乳、乳蛋白等乳製品的人，不但睡眠時間延長，夜醒次數也較少，平均來說，每晚可以多睡40分鐘，研判與乳製品含有像是色胺酸、褪黑激素、益生菌等有關，有助恢復睡眠節律，降低壓力荷爾蒙，因而提升睡眠的品質。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專發文指出，2025年發表於期刊《Cureus》的一篇系統性回顧與統合分析研究，分析了1989年到2025年間有關探討乳製品與睡眠關係的臨床研究，發現無論年齡、文化背景、人種，規律飲用乳製品的人，整體睡眠品質比較好。

張家銘指出，研究發現，規律地攝取牛奶、優酪乳、發酵乳、乳蛋白飲料等乳製品的人，睡眠時間延長，夜醒次數減少，平均每晚可多睡40分鐘，這對許多人來說，就是從精神不濟變成有力地應對生活的差別。

張家銘指出，乳製品含有色胺酸、褪黑激素、乳蛋白胜肽、益生菌，這些成分會共同協助身體釋放γ-胺基丁酸（GABA）這類能讓神經系統慢下來的訊號，當腸道裡的菌種變健康，會影響到神經傳導物質的生成，讓壓力荷爾蒙下降，因此更好入睡。

張家銘表示，睡眠是身體每天最重要的重開機，睡得好能修復腦神經、調節免疫系統、平衡荷爾蒙、甚至處理情緒創傷，建議有睡眠障礙者，試著每晚喝一杯溫溫的乳製品，不一定要靠安眠藥，或許就能改善失眠困擾。