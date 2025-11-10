日本首相高市早苗本月7日在國會答詢時表示，一旦台灣有事，伴隨行使武力則可能成為日本存亡危機事態。此說法在日本社會引發討論。中國駐大阪總領事薛劍8日在X平台發文：「擅自衝進來的那個骯髒的頭，只能毫不猶豫地斬了。你做好覺悟了嗎？」薛劍稍後刪除此貼文，另發文稱，「台灣有事就是日本有事是日本部分腦筋不好的政客選擇的死路」。對此，日本網友大表譴責「身為外交官無法尊敬對方，中傷他國首相的發言不被允許」。

綜合《產經新聞》、時事通訊社、《週刊女性》等日媒報導，高市早苗今天（10日）在眾院預算委員會，對於自己表示台灣有事可能構成「存亡危機事態」的答辯，未予以撤回。《每日新聞》引述日政府關係人士表示，日本政府已就薛劍的貼文表達強烈抗議。

高市在7日眾院預算委員會上，對於台灣問題表示：「一貫的立場仍期待和平解決」，對於究竟何種情況會構成使集體自衛權行使成為可能的存亡危機事態，必須依個別具體的情況進行綜合性判斷」。高市指出，中國若以戰艦對台海實施海上封鎖，例如為了解除海上封鎖而美軍前來增援，而為了阻止美軍前來而發生某種武力行使的情況，都在設想之中。她表示：「事先設想各種最低、最壞的情況非常重要。若是使用戰艦並伴隨武力行使的情形，不管怎麼想都有可能成為存亡危機事態的案例。」。

薛劍8日在轉貼《朝日新聞》的相關報導後寫道：「擅自衝進來的那個骯髒的頭，只能毫不猶豫地斬了。你有所覺悟了嗎？」並附上憤怒表情符號。這則貼文被日本網友批評為「從語境來看可解讀為對高市首相的殺害預告，非常惡劣」。

薛劍在另一則貼文指出，「無論《日本國憲法》如何規定，那違反了《中日和平友好條約》的法律義務，無視第二次世界大戰勝利成果之一，台灣回歸中國，推翻敗戰國理應承擔的義務，也完全忘記聯合國憲章對舊敵國的條款，實在過於魯莽。希望能恢復基本的理性與守法精神，理性思考台灣問題，避免再度遭受如敗戰般的民族性毀滅。」《產經新聞》昨天曾致電大阪總領事館求證薛劍已刪除的貼文，但未能取得聯繫。

這起風波至今依然餘波蕩漾。針對薛劍預告殺害一國元首的貼文，日本網友反應激動。「欠缺外交的品格，「應以『不受歡迎人物』（Persona non grata）身分被驅逐出境」「暴力且沒品」。

薛劍為中國激進外交風格「戰狼外交」的代表人物之一，過去在社群媒體多次發表激進言論。2021年曾就台灣問題在網路發文稱：「台灣獨立＝戰爭。先說清楚！中國對此毫無妥協空間!!!」