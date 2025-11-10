台積電年度運動會於上周六舉行，特別嘉賓為輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，他身穿台積電紅色POLO運動衫現身會場，引發外界關注。台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳此行主要目的是洽談更多產能合作，顯示台積電未來發展前景受到高度期待。

財信傳媒董事長謝金河則在臉書以「今年的台積電與去年的台積電」為題進行分析。他指出，台積電在過去一年無論市值、營收或淨利均出現顯著成長，反映出公司在全球半導體供應鏈中的核心地位持續提升，台積電交出亮眼成績單，也展現在魏哲家掌舵下進入全新成長階段。

今年台積電運動會創辦人張忠謀因健康因素未能出席，謝金河回顧2024年的運動會，張忠謀走進會場接受大家的歡呼，看起來身體已經不像先前那麼靈活，而他在致詞中表示，全球化與世界貿易自由面臨挑戰，台積電作為晶片產業關鍵企業，唯有依靠技術領先才能贏得競爭，這些言論在當前依然適用。

去年運動會魏哲家則信心喊話，未來五年台積電會好到爆，AI的需求才要開始；台積電副總經理侯永清亦指出，半導體產業黃金時代已經到來，AI需求將持續推動產業擴張，2030年產值有望突破一兆美元。

至於財務表現方面，台積電去年第三季淨收入達3252.6億元，今年同期則提升至4523.02億元，股價亦從最高1050元飆升至1520元，ADR則由約212美元升至311.37美元，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從1兆美元拉升到1.5兆美元以上。

謝金河最後表示，希望明年運動會張忠謀仍能健康出席，台積電持續成長不僅將帶動公司業績，也將進一步促進台灣經濟發展。