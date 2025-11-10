據知情人士透露，已有夠多民主黨參議員同意投票支持，好讓該協議闖關成功。

報導指出，參議員們將在周日晚間表決是否推進眾院通過的一項法案。這項眾院通過的法案將遭到修改，把支應聯邦政府資金到2026年1月的短期撥款措施與一個由三項全年撥款法案組成的方案進行合併。

這項協議需要至少60票才能在參院過關。據知情人士透露，至少有八名民主黨參議員將投下贊成票。使該撥款法案將獲得61票。

待參院通過後，這項方案還需要送交眾議院表決通過，之後再送交美國總統川普簽署完成立法。這個過程可能需要幾天時間。

消息人士表示，根據這個與部分民主黨人達成的協議，共和黨人同意在12月就延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act,ACA）補貼議案進行表決。在這場激烈的撥款攻防戰中，民主黨一直都把ACA補貼列為優先事項。

知情人士透露，這項協議是由兩名新罕布夏州民主黨參議員 Maggie Hassan和Jeanne Shaheen，以及緬因州獨立參議員Angus King所促成。參院少數黨領袖、民主黨大老舒默（Chuck Schumer）已表明他將投下反對票。

由於聯邦政府停擺導致航管人員短缺，周日航空公司取消了2200多個美國航班，創下了自10月1日政府關門以來的單日最高記錄。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）周日接受CBS「面對國家」（Face the Nation）節目訪問時表示，在感恩節假期即將到來之前，航管員短缺已導致出行往來嚴重延誤，「感恩節期間是一年當中經濟最火熱的時期之一……如果人們在這個時候不出遊，那麼我們第四季的經濟很可能會出現負成長」。