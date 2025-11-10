儘管10月假期不少，致使排程出貨天數相對較少，受惠於產品線銷售策略調整，陸續放大接單數量，以及公司各項優化產銷策略奏效，建通精密2025年10月合併營收為2億4984萬2000元，月增2.54%，年增0.92%，累計前10月合併營收為24.69億元，年減3%。
建通表示，公司持續優化產品結構與深化客戶合作關係，聚焦核心業務，預估第4季營收仍能維持向上動能。
建通精密(2460)2025年10月合併營業收入為2億4984萬2000元，月增2.54%，年增0.92%，公司將於11月27日舉行法說會，說明營運展望，建通預期，第4季營收可望維持向上動能。
