曾姓白髮婦人日前搭乘台北捷運時，堅持坐優先席，多次以手提袋與雨傘攻擊Fumi阿姨後來反被一腳踹飛，事後婦人被發現是通緝犯，曾犯下多起竊盜案；曾婦去年因為不滿1對父女坐在優先座，竟拿雨傘打傷女童，台北地檢署今天 （10日）依故意對兒童傷害等罪起訴曾婦。

婦人搭乘北捷淡水信義線時，堅持要坐優先席，用手提袋及長傘攻擊優先席上的男乘客，讓對方氣得狠踹手提包一腳，力道大到婦人往後倒向對向座位，讓婦人氣得直呼「太可怕，叫警察、我要叫警察」、「原來他是男的啦！那因為這是博愛座啊，我現在才知道他是很可怕的人，我要離遠一點」，影片曝光後引發熱議。

另外，曾姓婦人去（2024）年搭台北捷運中和新蘆線到民權西路站時，不滿李姓男子偕同未成年女兒坐博愛座卻不讓座，持雨傘敲打女童右腳，造成女童右側小腿鈍傷。

經李姓男子報警處理，北檢屢傳曾姓婦人不到案，發布通緝，檢察官今依成年人故意對兒童犯傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法起訴，並請法院依兒少法規定加重其刑。