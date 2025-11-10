國民黨主席鄭麗文上任將滿一周，黨中央及立院黨團人事陸續到位，傳出美國在台協會（AIT）處長谷立言預計在本周與鄭麗文會面，除了建立聯繫管道外，也希望確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回應，AIT過去也經常性跟國內主要政黨領導人會談，而國內主要政黨是否會履行2030年前國防預算佔GDP 5%目標，當然是美方關切的事情。

針對外傳AIT本周約鄭麗文會談，希望了解國民黨對國防預算態度？鍾佳濱10日上午受訪時表示，美國作為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續進行溝通跟了解，已便掌握各同盟國之間彼此的合作，不只是國民黨，AIT官員過去也經常性跟國內主要政黨的領導人進行會談。

鍾佳濱提及，此次AIT關注台灣未來國防經費，從行政院長卓榮泰到閣員都很清楚宣示，願意追隨美國總統川普所謂「民主同盟應共同負擔自己的防衛責任」，因此也承諾會在2030年前達到國防預算佔GDP 5％目標，而在此目標下，國內主要政黨是否能同樣履行，這當然是美國關切的，因此鄭麗文可能與美方在未來會談中，就身為國會最大黨的國民黨是否支持台灣應在國防經費上，負擔自己在民主同盟中保衛自己的責任進行表達。

針對副總統蕭美琴在歐洲議會演講做出外交突破，但網路謠傳說「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等內容，是否覺得外交團隊的努力被抹煞？鍾佳濱指出，此謠言內容從法國居然有BBC，以及高達新台幣約2800億的80億歐元等誇張數字等不具常識內容，不需要太認真面對，但造謠者可能要認真面對法律責任，外界常說造謠一張嘴，看來此人未來在法院會跑斷腿。

另外，針對綠委王世堅在網路節目指，台北市長蔣萬安有95％機率連任，並認為民進黨之後可能有其他人選，例如社民黨台北市議員苗博雅、行政院副院長鄭麗君等？鍾佳濱說，王世堅向來發言都能夠引人注目，也常常別出心裁提出另類目標，至於95％、5％或大咖等，「我想王世堅向來有他自己主張，我們予以尊重。」