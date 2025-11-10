外資指出，智邦在法說會中釋出正向展望，預期2026年營運動能將持續強勁，特別是雲端服務供應商（CSP）需求成長將成為主要推力。公司並強調，未來營運將聚焦於產品設計與創新、技術升級、人才留任、製造效率及產能規劃等五大發展方向。

在技術布局方面，外資指出，智邦的液冷散熱、224G/448G SerDes高速傳輸技術、WSS（波長選擇開關）、OWS（光波長交換）以及機櫃級整合（Rack-level Integration），將是推動未來規模擴張的關鍵策略，可望進一步開拓「scale-up、scale-out、scale-across」等不同層面的成長機會。此外，公司也積極推進CPO（Co-Packaged Optics）相關產品開發，確保技術成熟後能即時導入市場。

針對Trainium業務，智邦表示，憑藉強大的產品設計能力、客製化支援、測試與服務經驗，將持續維持競爭優勢並支撐長期成長。

外資認為，智邦管理層展現積極且務實的成長策略，憑藉深厚的技術實力、靈活的執行力與不斷擴大的全球布局，有望在超大型雲端業者持續投資與規格升級週期中，穩健掌握長期成長契機。