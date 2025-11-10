根據中國乘用車市場信息聯席會公布的數據，今年大陸乘用車零售銷量在黃金9月的銷售旺季中達227萬輛，年增6.6％，明顯優於8月的4.9％年增幅。新能源車及插電混合車型佔比更高達 57.2％，年增近15.5％，成為市場成長的主要動力，可見新車銷售市場有逐步回溫的情形。

廣華-KY表示，公司近年來積極投入研發、產能升級與優化產品組合，強化曲面印刷、輕量化材料應用，更在汽車光電裝飾件與模組積極的整合，創造更多不同創新與客製化的汽車內飾件解決方案，以符合智能車、新能源車等多樣化的需求。

展望第四季，廣華-KY預期北美市場的拉貨可能受到聖誕節假期影響而有所波動，而大陸國內則期待在汽車傳統產業旺季的加持，以及大陸刺激消費的政策推動，加上新車產品陸續加入量產行列，有望帶動第四季營運表顯。

廣華-KY持續採取製程產線優化、自主開發轉印材料、產品結構調整、費用精簡與海外布局優化等重要策略，尤其在墨西哥廠區，新設的三條自動塗裝線預計於年底投產，有望將進一步提升公司產能彈性與交期效率，支援北美客戶需求。