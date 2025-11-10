結婚十多年，卻敵不過人海兩端的距離。來自大陸的小花與台灣丈夫阿成（均化名）於2009年結婚，並且約定在台灣同住生活，婚後生活原本平順，不料，小花在2019年春節前返陸探親，之後卻一去不回，甚至在阿國重病開刀期間毫無音訊。法官認定，兩人已分居逾5年、感情破裂難以挽回，判決准予離婚。

判決書指出，阿成指控，妻子小花在2019年底，表示想回大陸探親，臨行前還說過完年就回來，沒想到人一走就像消失般，再也沒有返回台灣。起初小花還偶爾接電話，但是語氣冷淡、敷衍應付，後來乾脆拒接，甚至封鎖聯絡方式。

阿成說，他在2022年因重度主動脈瓣狹窄，動了重大心臟手術，術前曾多次拜託小花回台照顧，對方卻是無動於衷，他差點死在手術台上，小花連一句問候都沒有，讓他徹底心寒。夫妻已名存實亡，才決定訴請離婚。

法官調查，小花於2020年1月出境返陸後，至今未再入境，與阿成分居長達五年。而小花也未出庭、未提出任何辯解。阿成的女兒作證指出，小花是她的繼母，父親動手術時她在旁看著焦慮不安，父親最希望的是小花能回來陪他，但對方從未露面，兩人也幾乎失聯。

法官審酌，婚姻是以共同生活、相互扶持為基礎，小花長期離開、不聞不問，顯示已無意經營婚姻；兩人雖仍具法律上的夫妻關係，實際上早已毫無互動。法院認定，雙方婚姻確已出現重大破綻，且主要責任在小花一方，依民法第1052條第2項規定，判准阿成離婚。