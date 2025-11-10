三大法人操作上，上周五外資再度轉為買超，但投信卻單日轉賣超，自營商也連續五天賣超，外資、投信近5天分別賣超4269張、買超2937張。不過受到京元電財報亮眼，七家外資全面上調目標價，且皆調升至200元以上，最高上看271元，其中三家美系外資給予目標價區間為210-271元，兩家日系外資分別從150、148元上修至220、250元，歐系從243元升至250元，澳系更從140調升至238.2元。

京元電明年展望上，美系外資預估，公司2026年營收可望年增35-40%，以TPU支撐，在後端代工觀察報告中，台灣封測產能目前供不應求，京元電明年將延續今年的高基數，推動營收年度成長，受惠TPU產量在2026年有上行空間，京元電明年總營收中，TPU占比有望達到高個位數，相較今年的1.5-2%有所成長。

在輝達Nvidia日前GTC大會上，Nvidia執行長提到，2025、2026年Blackwell+Rubin GPU的出貨量將達到2000萬片，而目前已出貨600萬片GPU(每片晶片含2個GPU)。美系外資估計，由於下一代Rubin GPU的測試時間較長，Nvidia對京元電營收貢獻度上，今年下半年已達4成，明年預估將超過5成。

毛利率提升來自於更長的測試時間以及晶圓測試，台積電TSMC在AI ASIC晶圓測試上的外包需求日益增加，加上考慮到更多的晶圓測試以及最終測試(FT)中更長的測試時間，京元電的毛利率呈上升趨勢，推升獲利表現。

京元電今年前三季營業收入249.67億元，年增27.65%，創同期次高；營業毛利87.68億元，年增28.82%；營業利益61.90億元，年增32.61%；本期淨利88.09億元，年增47.51%；歸屬於母公司業主淨利87.67億元，年增52.49%；累積基本每股盈餘7.17元，高於去年同期4.70元。