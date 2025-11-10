營利事業未於本(114)年10月底前繳納暫繳稅額者，國稅局已在日前寄發暫繳稅額核定通知書及繳款書，收到後請儘速在繳納期限內繳納，以免逾期而須多繳滯納金及滯納利息。

財政部南區國稅局表示，營利事業依規定應辦理114年度營利事業所得稅暫繳申報，而未在本年9月1日至9月30日申報期間，自行繳納114年度營利事業所得稅暫繳稅額，也沒有在同年10月31日前按日加計利息自行補繳者，國稅局會按該營利事業113年度營利事業所得稅結算申報應納稅額之二分之一核算暫繳稅額，並就未繳或短繳稅額依114年1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率(1.725％)加計1個月利息，一併發單通知該營利事業繳納。

該局指出，轄內未辦理114年度營利事業所得稅暫繳申報及短繳案件有2,656件，已於日前寄發暫繳稅額核定通知書及繳款書，繳納期間為本年11月16日至11月30日(遇例假日順延至同年12月1日)，請營利事業接獲繳款書後儘速繳納，在繳納期限屆滿後3日內，除可至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納，也可以利用信用卡、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款或自動櫃員機轉帳繳納，應繳稅額在3萬元以下，還可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納。

南區國稅局提醒納稅義務人如期繳納稅款，以保障自身權益。