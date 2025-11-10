許多人買外食會觀察店家環境、店員衛生程度，一名曾任連鎖飲料店稽查員的網友，以手搖飲店為例，表示只要看到店員做美甲或戴戒指，可能代表店內管理鬆散，存在衛生隱患，建議消費者若遇到這種情況，最好轉向其他店家購買，貼文一出，引發網友熱烈討論。

原PO近日於Threads發文指出，曾擔任連鎖飲料店的稽查員，因此去買飲料能立刻看出飲料店的門市管理，若店員有做美甲或戴戒指就知道店內管理不嚴，「只要看到這些，我建議立刻轉身，去其他店消費」，他強調這並不是危言聳聽，是長期經驗累積的觀察結果，目的是讓消費者避開潛在衛生隱患。

貼文曝光，一票網友也表示，看到做美甲的女店員，絕對拒喝，也有人指出，即便戴手套，如果不勤換或正確洗手，反而更髒，對衛生沒有幫助，「真的，我只要看到做餐飲的指甲有造型，我會直接離開」、「一堆飲料店妹妹都有美甲」、「殘留食物會卡進戒指或指甲縫裡，然後很難洗乾淨...我光用想的就覺得噁心」。

另有網友提到衛福部《食品良好衛生規範準則》有明確規定，餐飲從業人員上班時必須剪短指甲，不得做美甲、塗指甲油，也不得戴戒指、手環或其他飾品，以避免食物被汙染，呼籲消費者應提高警覺，外食衛生的關鍵細節，別單靠「看起來乾淨」判斷。