台北中山區街頭，一名男子阿振（化名）在身前掛著「面相、合婚各 1000 元、手相 500 元、點燈諮詢 1000 元」的告示牌，以招攬客人算命，卻遭警方依道路交通管理處罰條例以「未經許可在道路擺設攤位」為由開出 1500 元罰單。阿振不服，提起行政訴訟，強調「沒有擺攤、沒有桌椅，只是把牌子掛胸前」。法院審理後卻給了不同的見解，判決撤銷原處分。

判決書指出，事件發生在今（2025）年 6 月 1 日傍晚。民權一派出所員警巡邏行經松江路某郵局騎樓前時，看見阿振站在騎樓與人行道斜坡之間，胸前掛著算命價目表。警方當場上前告誡後離去。不料，不到 20 分鐘後警員再次巡經同地點，發現阿振仍站在原處，遂以「未經許可在道路擺設攤位」逕行舉發。

阿振當場拒簽罰單，但警方仍依程序記載到案日期並移送監理機關。阿振兩天後即提出「交通違規申訴書」，重申自己既無桌椅，也未占用道路，更未妨礙行人通行，警方卻兩度要求離開、最後開罰，根本侵犯人民正常工作自由。

阿振表示，他站在斜坡那裏，郵局也沒營業，他既沒有攤子，也沒有吵鬧，怎麼會變成「道路障礙者？」而且街頭常見的派報人員、保險或房仲發傳單，質疑警方的標準，他們站在人行道難道也是「擺攤？」

警方則表示，事發地點位於行天宮周邊，被視為「算命街」延伸區域，民眾投訴此類招攬行為影響交通秩序。且阿振掛有清楚標價牌，確屬「移動式攤販招攬」行為，依法應比照未經許可擺設攤位處罰。

但法官並不採信警方說法。法官指出，道路交通管理處罰條例第 82 條第 1 項第 10 款規範的是「在道路上擺設攤位」，其意旨是指設置桌椅、攤架占用道路空間，形成障礙。法官指出，阿振雖懸掛算命告示牌於胸前屬招攬行為，但與「擺設攤位」之文義顯屬不同。

法官認為，本案只判斷「是否構成擺設攤位」，並未判定阿振行為是否涉及其他法規，例如噪音、妨害風化、無照從事特定行業等，那是「另當別論」。法官認定，阿振所為充其量是「招攬服務」，卻不構成物理性的「攤位」。警方援引此法條裁罰，與法條本意不符，因此，撤銷原處分。