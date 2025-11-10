姊妹情深，卻抵不過一棟房子的誘惑。女子小婷控訴妹妹小歡（均化名），兩人22年前一起買房，因擔心丈夫欠債被追討，才暫以妹妹名義登記。沒想到貸款繳清後，妹妹竟翻臉不認帳，拒絕移轉產權。法院審理後認定，姊姊確實長期匯款、負擔貸款，兩人間存在「借名登記關係」，判姐姐勝訴。

判決書指出，2003年小婷與丈夫婚姻不順，丈夫積欠大筆債務，她擔心買房會被債權人追討，便與妹妹商量「借名登記」。兩人合資買下一棟房屋，各出一半頭期款，並約定先登記在妹妹名下，但由姊姊一家居住。房貸以妹妹名義辦理，姊姊當連帶保證人，每月固定匯款9千至1萬3千元到妹妹帳戶繳房貸。

小婷指出，所有收據都留著，保險費、水電費、管理費，連瓦斯檢查都是她付的，自己從沒想過親妹妹會翻臉不認人。她強調，從頭期款、代書費到裝潢，全由她出資，「只是名義掛在她名下，因為我怕被債主盯上。」

小歡則反駁，房子是她自己找、自己買，只是出於母命才讓姊姊暫住，她搬出去之後，姊姊開始給她錢，那些是租金，不是房貸！」她強調，當年若真是共同出資，姊姊為何8年後才開始匯款？並質疑姊姊「為了錢扭曲事實」。

但法官調閱帳戶資料發現，小婷從2004年起就每月固定存入9千至1萬3千元不等的金額，且幾乎未間斷；部分月分還有兩人各自存款紀錄，顯示確實共同負擔房貸。更重要的是，房屋買賣契約、所有權狀、貸款文件全由姊姊保管，歷年房屋稅、地價稅、水電費、保險費等帳單也都是她繳納，甚至連天然氣檢查、火險保單都由她處理。

法官指出，根據最高法院見解，借名登記雖無書面契約，也可由資金來源、使用管理情形推論成立。小婷長期管理、使用並負擔費用，符合借名登記的實質要件。

至於小歡辯稱款項為「租金」，法官認為不符常情，因為姊姊早在2011年以前就開始匯款，若真是租金，何需在貸款期內支付？因此，認定兩人確有借名登記契約存在，小婷依法終止契約後，有權要求妹妹移轉一半產權。